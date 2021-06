Le bracelet connecté Amazfit Band 5 est à -22% avant l'été sur Amazon

Dans le but de pleinement vous satisfaire, Amazon en mis en place des modalités très avantageuses. Par exemple, la livraison à domicile est gratuite pour tous les clients et c'est également le cas pour la récupération du colis en point retrait. Par ailleurs, les abonnés Amazon Prime (essai offert puis 5,99€/mois ou 49€/an) recevront leur article sous un jour ouvré. La garantie est valable pendant deux ans et une assurance dommage accidentel est proposée à 4,89€ pour deux ans ou 7,19€ pour trois ans.

Le bracelet connecté Amazfit Band 5 est équipé de nombreuses fonctionnalités qui sauront se montrer pratiques au quotidien. L'écran AMOLED tactile de 1,1 pouce pourra afficher des données liées à votre santé comme le niveau d'oxygène dans le sang. Cela permet de mieux comprendre votre état physique. Votre sommeil sera lui aussi surveillé, que ce soit pendant la nuit ou lors d'une simple sieste. La surveillance du stress est prise en charge et des exercices de respiration sont alors proposés. Pour en finir avec la santé, le bracelet sert à suivre les cycles menstruels chez les femmes ainsi que les périodes d'ovulation.

Enfin, la partie dédiée au sport est essentielle. Jusqu'à 11 modes sportifs sont pris en charge comme la course à pied, le vélo ou la natation. Durant ces activités, vous aurez la possibilité de garder un œil sur votre fréquence cardiaque grâce à l'Amazfit Band 5.