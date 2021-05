Bon plan : OnePlus 8T est 150€ moins cher avec ce code promo (store officiel) 🔥

Le très haut de gamme de chez OnePlus se situe au niveau de la version “Pro” du même modèle mais ne vous y méprenez pas, ce Oneplus 8T est également excellent. Il est équipé d’une dalle AMOLED de 6,55 pouces pour 2400 x 1080 pixels soit une définition FHD+. Avec son taux de rafraîchissement montant à 120 Hz, vous aurez un écran vraiment beau et extrêmement fluide dans les mains.

Côté performances il est propulsé par un processeur Snapdragon 865 et un GPU Adreno 650, quasiment le top qui existe sur le marché. A vous les jeux en haute qualité et le multitasking sur des applications professionnelles sans risquer le moindre ralentissement ! De plus, avec sa batterie de 4500 mAh il peut tenir la distance jusqu’à 2 jours en utilisation modérée, et il tiendra la journée entière si vous le sollicitez de manière intensive. Toujours au niveau de la batterie, le téléphone supporte la charge rapide jusqu’à 65W avec le bloc d’alimentation d’origine ce qui permet une charge complète en environ 30 minutes, un record !

En bref, le OnePlus 8T possède des qualités dignes des meilleurs téléphones du marché, il s’agit vraiment d’un excellent choix, et au prix où il est vendu aujourd’hui c’est une offre à ne pas louper.