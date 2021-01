Hébergez votre site web pour moins de 3€ avec Hostinger

Hostinger est un des leaders sur le marché de l’hébergement et c’est un des plus polyvalents. Son offre Premium inclut un nom de domaine gratuit et même le certificat SSL. Tout le nécessaire pour héberger sereinement votre site. Côté matériel, l'offre vous donne accès à 20 Go de stockage SSD ainsi qu’une bande passante illimitée.

Pour faire votre site web, Wordpress est supporté, avec le plugin LiteSpeed Cache, spécialement pour optimiser votre installation Wordpress. Le multisite est également géré et vous avez accès à plus de 100 sous-domaines, sécurisés par une solution CloudFlare.