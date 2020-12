Promo de Noël chez CleanMyMac à -30% pour tous types de souscription

Pour obtenir une licence CleanMyMac X, vous avez plusieurs choix. Il y a d'un côté les abonnements d'une durée d'un an et de l'autre les achats définitifs qui permettent de conserver l'accès au logiciel indéfiniment. Ensuite, il ne reste plus qu'à choisir le nombre de machines (1, 2 ou 5 Macs) que vous souhaitez protéger. Le paiement est sécurisé, l'activation est instantanée et une garantie de 30 jours satisfait ou remboursé est de la partie. Cette offre est valable jusqu'au 29 décembre à 9h00.

CleanMyMac se présente sous la forme d'un outil capable d'optimiser votre Mac. Ainsi, il peut le nettoyer en profondeur en éliminant les fichiers inutiles stockés sur le système. Il peut s'agir de photos, d'éléments placés dans la corbeille ou sur les applications (comme les téléchargements partiels sur iTunes par exemple).

Une fonction Performances est également présente. Elle permet de gérer au mieux les tâches en arrière-plan pour libérer de la RAM. Cette fonctionnalité peut aussi réparer les disques endommagés et un désinstalleur viendra supprimer proprement les logiciels que vous ne souhaitez plus utiliser.