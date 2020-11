HONOR lance les HONOR Days avec des offres irrésistibles !

Le HONOR 10X Lite dispose d’une batterie de 5000 mAh pour assurer toute la journée et dès qu’il est nécessaire de le charger, il le fait sans perte de temps grâce à la charge rapide à 22,5 watts. Il pourra recevoir 2 cartes NanoSIM ainsi qu’une carte mémoire au format microSD.

Son grand écran de 6,67“, Full HD IPS avec une résolution de 2400 x 1080p, vous permettra de surfer, jouer et retoucher vos photos avec un maximum de confort. Ces dernières seront de grande qualité grâce à son quadruple capteur photo qui atteint 48 Mpixel pour le principal.

Ce smartphone dispose également d’une mémoire vive de 4 Go pour épauler son processeur Kirin 710A octacore ainsi qu’un espace de stockage de 128 Go pour ne pas se retrouver à l’étroit. Il est disponible en noir et en Emerald Green.