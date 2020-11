SUPREME ON, le casque bluetooth sans compromis par Teufel

On a tendance à distinguer deux types de casques audio : les appareils à la qualité audio excellente mais qui possèdent un design lourd et très peu étudié. Et les autres qui misent tout sur l'esthétisme, la finesse, la légèreté au détriment des composants électroniques et de la qualité sonore.

Teufel propose avec le SUPREME ON une alliance entre ces deux aspects pour aboutir à un casque performant qu'on a plaisir à porter sur soi. Bref un casque premium pour les fous de musique, et accessible à tous. Oui, c'est possible puisque Teufel l'a fait !