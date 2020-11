Single Day : notre sélection de 3 coups de cœur sur les dernières promotions Teufel

La marque Teufel est spécialiste de l'audio depuis 1979 et l'établissement de sa première boutique à Berlin. Démarrant ses activités par la conception, la fabrication et la commercialisation d’enceintes Hi-Fi stéréo, Teufel est devenue depuis, la première entreprise audio européenne de vente directe.

Que ce soit pour les enceintes bien sur mais aussi les casques et écouteurs sans oublier les systèmes home-cinéma, Teufel n'a qu'une obsession en tête : vous délivrer l'expérience sonore la plus proche possible de celle voulue par les artistes et vous immerger profondément dans leurs œuvres. Les best-sellers comme les enceintes nomades Rockster ou les enceintes Hi-Fi Ultima ont fait la solide réputation du fabricant allemand à travers le monde. Tellement convaincue par la qualité de ses produits, la marque vous propose pas moins de 8 semaines d'essai avec un droit de retour si vous n'êtes pas satisfait et jusqu'à 12 ans de garantie, rien que ça !

Les équipements proposés par Teufel intègrent les meilleures technologies de son comme le Dolby Atmos par exemple pour un son spatialisé dans toute la pièce. Le constructeur aime également s'essayer aux nouveaux formats comme les écouteurs true wireless, véritable phénomène de mode qui a convaincu des millions de personnes autour du monde et dont Teufel livre une version augmentée avec un son précis et équilibré pour tous les types de musique.

Si vous ne connaissez pas encore Teufel, le Single Day est l'occasion idéale de rencontrer les produits de la marque. En effet, à l'occasion de cette fête des célibataires très populaire en Chine et qui s'exporte un peu plus chaque année dans le reste du monde, la marque vous propose trois promotions exceptionnelles sur des produits qui le sont tout autant.

Cette année la marque ne fait pas de concessions et vous permet de faire jusqu'à 50% d'économies sur certains modèles de la marque. Mais sur quels appareils en particulier ? On vous détaille toutes les offres dès à présent.