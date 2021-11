TOP 5 des promos sur les objets connectés pour le Cyber Monday AliExpress

Xiaomi toujours, objet connecté toujours aussi, mais cette fois-ci on upgrade d'un cran en passant à la montre connectée. Il s'agit de la Redmi Watch 2 Lite que vous pouvez obtenir pour seulement 51€ avec le code BFAE08. Ce qui change par rapport au bracelet Mi Band 6 c'est que la montre a un look plus habillé et surtout un cadran interchangeable et digital, entièrment tactile. Elle peut afficher toutes vos notifications et, bien sûr, on retrouve les fonctions de suivi sportif comme sur le bracelet.