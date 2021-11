Black Friday AliExpress : 8 offres high-tech immanquables ce vendredi soir

Xiaomi fait une entrée remarquée dans le monde de la tablette tactile avec cette Xiaomi Pad 5, un appareil de près de 11 pouces sans aucun compromis ni sur le design, haut de gamme, ni sur les performances à couper le souffle. Equipée de MIUI 12.5, cette tablette vous donne accès à des milliers d'applications Android mais également à quelques fonctionnalités exclusives comme un système simplifié de multitâche.

Avec une autonomie de près de 3 jours en utilisation normale, une compatibilité Dolby Atmos pour ses quatre haut-parleurs et un écran 120 Hz qui fait honneur à vos derniers jeux mobiles compatibles, cette Xiaomi Pad 5 s'impose sans conteste comme l'une des références de sa catégorie, et plus encore grâce à cette promotion exceptionnelle et exclusive au Black Friday.