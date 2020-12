Cyber Monday : 100€ de réduction sur l'Apple Watch Nike Series 5 chez Boulanger 🔥

La montre connectée d'Apple est un produit très bien fini, comme la marque a l'habitude de produire. Le boitier est réalisé en aluminium et présente un écran de 40 mm entièrement tactile et constamment allumé pour avoir accès à l'heure en permanence. Le bracelet est quant à lui conçu en collaboration avec Nike. Il est fabriqué en silicone, pour permettre la respiration de la peau, et intègre de nombreux trous à cet effet. Ce look sportif est néanmoins très élégant et s'adapte à de nombreux looks vestimentaires.

L'Apple Watch Series 5 est avant tout un produit destiné au sport et au fitness. La montre connectée suit vos progrès du jour, comme le nombre de pas réalisés, les calories dépensées mais aussi le nombre d'heures passées debout et le temps d'exercice. Elle intègre également un capteur cardiaque ainsi que le suivi de très nombreuses activités sportives pour analyser au plus près vos performances.

L'Apple Watch Series 5 vous permet aussi de rester connecté en permanence. Vos messages, vos appels ou encore vos notifications sont directement affichées sur l'écran de la montre, pour que vous puissiez les consulter d'un simple coup d'oeil. Vous pouvez également écouter de la musique ou des podcasts depuis la montre et Siri vous permet de l'utiliser par des simples commandes vocales.