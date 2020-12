Le Asus Zenfone 7 Pro est à prix cassé avant le Cyber Monday Darty

Après avoir évoqué l'offre promotionnelle, passons aux points forts du Zenfone 7 Pro.

Compatible 5G, le smartphone est composé d'un écran AMOLED FHD+ de 6,67 pouces avec une définition de 2340 x 1080px, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 256 Go (extensible jusqu'à 2 To via port microSD), d'un processeur Qualcomm Snapdragon 865+ et d'une batterie grande capacité de 5 000 mAh avec autonomie longue durée. Le tout tourne sous le système d'exploitation mobile Android avec une surcouche Zen UI.

À propos de l'APN, on retrouvera un capteur photo principal de 64 MP, un deuxième capteur photo de 12 MP et un troisième capteur photo de 8 MP.