Amazon casse le prix du clavier Corsair K70 RBG pour le Black Friday

Si ce clavier signé Corsair ne fait pas partie des dernières sorties en date, il n’en demeure pas moins un excellent clavier qui a fait ses preuves et se montre encore comme une référence en la matière.



Solide, bien construit et très complet, le Corsair K70 RGB MK.2 offre la précision et le ressenti propre aux contacteurs mécaniques dans un design soigné et résolument haut de gamme. Son châssis en aluminium brossé anodisé annonce bien la couleur : esthétique, robustesse et longévité, pour un clavier qui résistera à vos assauts les plus frénétiques sur vos jeux préférés !



On y retrouve également un repose-poignet relativement large et très confortable, qui se paie le luxe d’être amovible, une molette de volume accompagnée de plusieurs commandes multimédias dédiées, un port USB pass-through très pratique pour y connecter (par exemple) le dongle de votre souris wireless, une mémoire interne permettant de stocker trois profils sans recourir à iCue (son logiciel compagnon), et bien sûr un rétroéclairage RGB touche par touche « flamboyant ».



Si vous souhaitez un avis plus détaillé, sachez que nous avons testé le Corsair Strafe RGB MK.2 sur Clubic. Celui-ci est quasiment identique au K70 RGB MK.2 à l’exception qu’il n’est pas équipé d’un châssis en aluminium brossé. Notre test devrait donc vous permettre d’en apprendre beaucoup plus sur ce clavier.