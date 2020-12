Black Friday : la tablette Samsung Galaxy Tab A de retour à prix cassé

Le royaume des tablettes n'est pas peuplé que d'iPads. Il existe également de très bons équipements tournant sous Android, à l'instar de cette Galaxy Tab A, produite par l'incontournable fabricant sud-coréen Samsung.

Pour séduire les utilisateurs, le constructeur a avant tout misé sur le divertissement. La tablette possède ainsi un bel écran LED de 10,1 pouces, assurant une définition d'image de 1920 x 1200 pixels. Côté son, Samsung promet également une expérience immersive, à travers la technologie Dolby Atmos 3D.

La vocation de l'objet réside donc dans le multimédia, à destination de toute la famille. Car la Galaxy Tab A se veut particulièrement intuitive, afin de captiver petits et grands. Et ce, dans toute la maison, voire en voyage, puisque l'appareil est facile à transporter, notamment grâce à sa finesse et sa légèreté (moins de 500 g).