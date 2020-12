Black Friday : nouvelle baisse de prix sur les incontournables écouteurs Xiaomi Redmi Airdots

Nous sommes donc sur un tout petit prix de 13,55 euros pour cette paire d'écouteurs sans fil fabriquée par Xiaomi avec cette nouvelle réduction très intéressante que Cdiscount vient de proposer.

Ces petits accessoires high-tech s'adaptent à toutes les situations et sont parfaits pour la pratique d'une activité sportive. Ils sont confortables, tiennent bien en place dans l'oreille et bénéficient d'une connexion Bluetooth extrêmement stable. Ils se connectent facilement à une source jusqu'à une distance de 10 mètres. Au delà, la connexion devient plus aléatoire et se perd à 20 mètres.

Les écouteurs peuvent être utilisés pendant 4 heures avant de devoir regagner leur boîtier de rangement pour y être rechargé. En tout, si vous sortez avec le boîtier de recharge, vous profiterez d'une utilisation totale de 12 heures. Pour un si prix si bas, c'est donc vraiment convainquant. Elégant et entièrement noir, avec son petit format, le boîtier se rangera facilement dans un sac à main ou même dans la poche d'un blouson.