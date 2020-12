Black Friday : l'excellent Bose QuietComfort 35 II à moins de 170€ 🔥

Initialement vendu à 299,99 euros, le fameux casque Bose affichait ces jours-ci un tarif déjà réduit de 219,99 euros… mais c'était sans compter sur le Black Friday et ses promotions ahurissantes. Le périphérique passe donc aujourd'hui à seulement 169,99 euros, ce qui fait une économie totale de 130 euros ! Une jolie somme qui permettra aux heureux acquéreurs de se faire plaisir dans d'autres rayons (ou simplement de préserver un peu son portefeuille !).

Le QuietComfort 35 II de la prestigieuse marque Bose possède une technologie de réduction de bruit super efficace, le QuietComfort justement, pour une écoute vraiment agréable en toutes circonstances. Ce système permet en effet de vous vous couper des bruits de votre environnement et de profiter de vos musiques préférées, même les plus subtiles, sans être obligé d'augmenter le volume. La qualité sonore est par ailleurs exemplaire, riche et profonde et toute en précision.

S'il est juste parfait pour écouter de la musique, ce casque Bluetooth est également idéal pour converser longuement au téléphone. Son micro très performant restituera le son de votre voix avec une grande clarté.