Sélection du TOP des offres sur Cdiscount avant le Black Friday

Avec lui, le ménage deviendra beaucoup plus facile. Car avec un poids de seulement 2,68 kg, vous pourrez le manipuler dans toute la maison et chasser la poussière dans tous les recoins. Car le Dyson V10 Animal ne manque pas d'aspiration : son moteur numérique de nouvelle génération et sa technologie reposant sur des cyclones lui confèrent une puissance capable de venir à bout des poussières les plus incrustées. Et l'appareil pourra travailler sans se fatiguer pendant près de 60 minutes, avant de se recharger via sa station murale.