Black Friday : le TOP des offres Amazon et Cdiscount à ne pas manquer

Il se sera fait attendre jusqu'au bout ce Black Friday 2020 mais ce vendredi 4 décembre marque le début de cette période riche en remises exceptionnelles et en promos en tout genres.

Vous le savez sans doute, le Black Friday 2020 aura été marqué par la COVID-19 et par les deux confinements qui ont conduit un grand nombre de commerçants à baisser le rideau pour éviter une plus large propagation du coronavirus.

Pour soutenir les petites boutiques qui n'ont pu réouvrir leurs portes que depuis seulement quelques jours, les différents géants du e-commerce ont décidé de reporter d'une semaine la date du Black Friday 2020 du 27 novembre au 4 décembre.

Cette semaine supplémentaire a été l'occasion pour les revendeurs en ligne de se préparer un peu plus encore et de travailler sur des offres toujours plus folles sur un grand choix de produits. Ces prochaines 24H vont mettre les serveurs et les appareils à carte bleue à rude épreuve tant les différentes boutiques en ligne vont marquer le coup grâce à des remises jusqu'à 70% sur des gammes d'appareils high-tech parmi les plus populaires actuellement.

On pense en premier lieu aux smartphones, et aux constructeurs les plus populaires comme Apple et ses iPhone mais aussi Samsung et ses modèles Galaxy S ou encore Huawei et OnePlus. Ces quatre marques, qui constituent le gros des ventes, seront évidemment particulièrement bien représentées durant ce Black Friday 2020.

Les PC portables seront les autres stars de ce Black Friday. En effet, avec l'essor du télétravail, le PC est revenu en force après avoir été ringardisé par d'autres appareils plus mobiles certes mais moins puissants et polyvalents. Retrouvez les derniers modèles des marques HP, Acer mais aussi ASUS ou encore Lenovo et Huawei à tous les prix pour tous les besoins. On pourra également retrouver durant cette journée de promotions des PC portables adaptés aux besoins des gamers, avec à l'intérieur des cartes graphiques puissantes pour des jeux toujours plus beaux et détaillés.

Les tablettes tactiles seront aussi à l'honneur avec des produits tout juste sortis des usines comme les derniers iPad mais aussi les modèles de Samsung ou Huawei. Là encore les constructeurs ont particulièrement développé leurs gammes avec des produits pour le grand public, encore plus abordables durant le Black Friday, mais aussi des modèles plus adaptés aux professionnels qui proposent une grande puissance de calcul pour des taches lourdes comme de la retouche photo ou du dessin.

Besoin de vous dépenser après ces longues semaines de confinement ? Les montres connectées sont là pour vous. Apple ou encore Garmin vous proposent des accessoires très complets qui vous suivent dans vos activités quotidiennes mais aussi dans vos entrainements en suivant vos progrès et votre rythme cardiaque ainsi que vos calories dépensées. Les bracelets connectés, plus discrets, n'en sont pas moins efficaces et proposent un même niveau d'analyse mais aussi vos notifications comme vos derniers messages reçus ou vos dernières alertes en provenance de vos réseaux sociaux.

Un peu de musique pour faire votre sport à la maison ? Les enceintes connectées sont là pour vous ! Ces appareils vous permettent de profiter d'une simple commande vocale de toutes vos playlists mais aussi d'informations sur votre journée comme votre prochain rendez-vous ou encore le temps de trajet pour y parvenir. Google et Amazon vous proposent leurs solutions et leurs assistants connectés prêts à répondre à toutes vos questions.

Ces produits ne sont que quelques exemples de tous ceux que vous retrouverez dès aujourd'hui en promotion pour le Black Friday. Des milliers de références vous attendent pour améliorer sensiblement votre quotidien.