La Surface Laptop 3 à un prix irrésistible à l'occasion du Black Friday !

Vous allez pouvoir profiter au choix d’un écran PixelSence en 13,5 pouces affichant une résolution de 2256 x 1504 pixels associée à un circuit graphique Intel Iris Plus ou bien un écran PixelSence de 15 pouces avec une résolution de 2496 x 1664 pixels qui pourra être animé soit par un chipset graphique AMD Radeon Vega 9 ou AMD Radeon RX Vega 11. Ces deux options d’écran offrent en commun un format d’image 3 :2 ainsi qu’une surface tactile multipoint avec 10 points simultanés et ils sont tous deux compatibles avec le stylet Surface. Un capteur de lumière ambiante fait partie de l’équipement afin d’ajuster la luminosité de votre écran en fonction de votre environnement de travail.

Pour la version 13.5", vous pourrez choisir entre un processeur Intel Core i5-1035G7 ou un i7-1065G7, tout deux de 10ème génération. La version 15" sera quant à elle équipée des derniers processeurs AMD Ryzen, avec au choix le Ryzen 5 3580U ou le Ryzen 7 3780U. Ses configurations s’accompagnent de 8 ou 16 Go de mémoire vive de type DDR4. Pour le disque SSD, vous pourrez sélectionner la version 128, 256 ou 512 Go pour répondre à vos besoins.

Et pour l’associer à votre style et vos goûts, les boitiers aluminiums de la Surface Laptop 3 sont disponibles en plusieurs coloris, dont un sobre noir mat ou un élégant platine pour la version 15" alors que la version 13,5" ajoute en plus les teintes grès et bleu cobalt associé à un revêtement alcantara autour du clavier assorti. Elles intègrent une webcam HD 720p avec reconnaissance faciale Windows Hello. Pour la partie audio, deux micros de type studio longue portée ont été intégré au boitier ainsi qu’un système de haut-parleurs Omnisonic avec fonction Dolby Audio.

Du côté technique et connexion, la Surface Laptop offre une autonomie de 11,5 heures en utilisation normale. Elles sont livrées avec Windows 10 Home. La machine pèse moins de 1.3 Kg en version 13,5# et à peine plus de 1,5 Kg en version 15#. Elles sont compatible Bluetooth 5.0 et Wi-Fi 5 pour la 15" et Wi-Fi 6 pour la 13,5". Elles disposent de connecteurs USB-C et USB-A ainsi qu’un port Surface Connect et une prise casque 3,5 mm.