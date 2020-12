Profitez de 100€ de réduction sur une barre de son Sony sur Boulanger avant Noël

L'ensemble arbore un look entièrement noir, discret, élégant et moderne. La barre en elle-même fait 53.3 x 24.8 x 84.2 cm et peut être fixée au mur. Pour commander chez Boulanger, c'est simple et rapide. Votre commande est en effet expédiée en moins de 24 h, les frais de port vous sont offerts et vous disposez de 15 jours pour retourner le colis si vous avez changé d'avis sur cet achat. Boulanger reprend même vos anciens appareils ! Notez enfin que la Sony HTS20R est garantie pendant deux ans.