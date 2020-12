Vente flash : la barre de son Bose Solo 5 bradée à quelques heures du Black Friday

Chemin assez atypique qu’est celui de Sennheiser dans l’univers des écouteurs True Wireless, plutôt luxueux et haut de gamme, mais pas au sommet de la technologie. Ainsi, bien que très convaincants sur le confort, la fabrication et la partie sonore, les Momentum TW 2 se voyaient plombés par une réduction de bruit active pour la moins faiblarde, et une autonomie presque décevante. N’étant pas là pour corriger les défauts mais condenser les qualités dans une version plus accessible, sans ANC, les Sennheiser CX 400BT TW proposent une expérience moins luxueuse, mais tout aussi ambitieuse d'un point de vue sonore. Un tueur dans cette gamme de prix ? Ou juste un modèle à la traine ?