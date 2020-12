La barre de son Samsung Harman Kardon HW-Q70T à prix fou pour le Black Friday

La barre de son Harman Kardon de chez Samsung fait partie des meilleurs produits de sa gamme, et pour cause, elle est un concentré de technologies. Les 56 ouvertures dont elle bénéficie laissent transparaître les prouesses de l'Acoustic Beam qui offre un son des plus précis, tandis que le caisson de basse sans fil apporte une puissance et une profondeur sonore à couper le souffle. Le Dolby Atmos et le DTS:X viennent sublimer le tout en apportant plus de réalisme et de richesse au son, donnant la sensation que celui-ci envahit la pièce entière. Vos soirées cinéma comme vos sessions de jeux vidéo ne seront plus les mêmes grâce aux performances de cet équipement exceptionnel.