Le TOP des offres Black Friday à saisir chez Amazon et Cdiscount

Lorsque l'on évoque le Black Friday, le nom d'Amazon revient très rapidement dans la conversation. On a vu également dans l'actualité récente à quel point le revendeur américain est aujourd'hui associé intimement à cette journée de promotions exceptionnelle.

Ce serait pourtant oublier Cdiscount, le deuxième revendeur en ligne et le premier acteur français de la discipline, qui lui aussi met au point un dispositif exceptionnel pour ce Black Friday. Le site entier passe aux couleurs de l'évènement et l'on voit déjà les promotions s'intensifier à l'approche du grand jour, avec des dizaines de nouvelles offres présentées chaque jour.

Les smartphones sont les produits les plus représentés sur ces deux plateformes. Les iPhone d'Apple, les Samsung Galaxy S20 mais aussi le dernier modèle pliant Galaxy Z Flip ou encore le OnePlus 8 sont parmi les derniers modèles haut de gamme à avoir vu leur prix baisser ces derniers jours. Les modèles moins chers sont également disponibles à un prix encore plus accessible depuis le début de cette Black Week avec des réductions qui peuvent être de près de 100 euros voire plus encore.

Les TV 4K sont également les stars de cette Black Week. Donnée pour morte il y a quelques années avec l'explosion des smartphones et des tablettes, le confinement a relancé l'intérêt autour de cet appareil qui réunit petits et grands autour d'un seul et même écran. Le Black Friday est l'occasion idéale pour remplacer votre TV trop petite par un modèle de 55 pouces et plus bénéficiant d'une résolution 4K et du support de la norme HDR. L'Ultra Haute Définition n'a jamais été accessible qu'aujourd'hui avec les petits prix sur des modèles de marques aussi connues et reconnues que Samsung ou LG.

Les PC portables sont aussi des produits très populaires depuis que de nombreux salariés se sont retrouvés en télétravail du jour au lendemain. Si c'est votre cas ou si vous souhaitez seulement acquérir une machine plus performante au meilleur prix, consultez nos offres portant sur des modèles signés Asus, Acer ou encore Lenovo et Huawei et qui vous offriront une autonomie améliorée et une puissance stupéfiante pour vos activités mais aussi pour vos derniers jeux 3D du moment.

Le Black Friday vous permet également de gouter aux joies des enceintes connectées. Ces appareils très utiles au quotidien vous apportent de nombreux services et répondent à toutes vos demandes pour allumer la lumière dans la maison, appeler un proche, lancer un podcast ou tout simplement démarrer la radio de votre choix. Amazon ou Google Nest, vous avez le choix en de nombreux modèles au meilleur prix.

Pour les puristes de l'audio à la recherche d'un son parfait, les différents e-marchands vous proposent également des promotions sur des casques sans-fil Bose qui vous offriront, en plus d'une qualité audio inimitable, une réduction de bruit active ou passive pour vous isoler dans votre bulle de musique. Les écouteurs true wireless, comme les AirPods ou les Huawei Freebuds pour ne citer que ses deux là, sont les produits audio parmi les plus populaires de leur catégorie et bénéficient aussi de remises importantes pour vous permettre de vous équiper sans trop dépenser.