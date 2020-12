Ce lot de 3 ampoules Philips Hue sur Amazon est à un bon prix pour Noël

Pour les fêtes de fin d'année, vous avez peut-être envie de créer une ambiance tamisante. Avec ce lot de 3 ampoules, vous aurez l'occasion d'illuminer votre maison.



Les ampoules White & Color GU10 de Philips Hue vous permettent de jouer avec 16 millions de couleurs, selon vos envies et vos goûts. Les ampoules peuvent être contrôlées par la voix en utilisant les assistants vocaux ou directement depuis votre smartphone ou votre tablette.

Grâce au pont Hue (non fourni), il sera possible de connecter jusqu'à 50 points d'éclairage tout en bénéficiant de fonctionnalités supplémentaires comme la gestion à distance, des routines ou encore la synchronisation avec les jeux vidéos, les films et la musique.