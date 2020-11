Black Friday Week : les meilleurs bons plans high-tech à 5 jours du Black Friday

De plus, il faut aussi prendre en compte le fait que la livraison d'un colis peut parfois s'éterniser. En effet, le flux de commandes est extrêmement importants durant la seconde quinzaine du mois de décembre et les derniers acheteurs ne sont pas forcément prioritaires. Et dans le contexte actuel avec la crise sanitaire qui impacte toujours les délais de livraison, faire ses achats durant les ultimes heures avant Noël n'est pas nécessairement la chose la plus intelligente à faire. À l'heure actuelle, tous les e-commerçants livrent les clients gratuitement à domicile et dans des délais relativement courts. Cela pourrait ne plus être le cas d'ici peu.