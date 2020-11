Bon plan Dyson : deux aspirateurs à prix cassé à saisir ce week-end

Si vous êtes à la recherche de performances incroyables, alors le Dyson V11 Absolute à 649,99€ satisfera vos attentes. C'est le meilleur modèle sur le marché à l'heure actuelle. Il est encore plus puissant et endurant grâce à un mode éco capable de tenir pendant 60 minutes. Un écran LCD affichera l'autonomie restante et le moteur numérique nouvelle génération sera sans pitié avec la saleté. Il est facile à vider (collecteur de 0,75 litre) et peut aspirer partout (sol, plafond, canapé, tapis…). Une fois encore, divers accessoires viendront vous simplifier la vie.