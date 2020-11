Le TOP des bons plans tech du week-end en attendant le vrai Black Friday

Le Black Friday se tiendra cette année le vendredi 4 décembre 2020. Normalement nous devrions être en plein dedans, avec le déferlement habituel des promotions de fin d'année et les remises toutes plus renversantes les unes que les autres sur des milliers de produits high-tech.

Mais vous le savez aussi bien que nous, 2020 a décidé de nous réserver des surprises jusqu'à son tout dernier jour et le Black Friday hexagonal a été retardé d'une semaine par rapport à ses homologues étrangers.

Ce décalage a été concédé par les différents marchands en ligne pour soutenir les commerces de proximité et les petites échoppes qui pourront enfin rouvrir aujourd'hui après près d'un mois de fermeture administrative. Nous pourrons désormais retrouver notre coiffeur, notre magasin de vêtements préféré ou encore nos artisans, désormais autorisés à ouvrir leurs portes.

Pour autant les commerçants en ligne sont prêts à dégainer leurs offres de Black Friday dès la fin de la semaine prochaine. Mieux encore, ces quelques jours de report ont permis à toutes ces entreprises de se préparer au mieux, tant d'un point de vue commercial que logistique.

L'année a été rude pour chacun d'entre nous et il est temps de se faire plaisir avec les meilleurs produits high-tech au meilleur prix possible. Ce Black Friday 2020 sera historique à plus d'un titre et devrait voir les remises les plus fortes jamais proposées par les e-marchands francophones et internationaux.

Pour préparer doucement mais surement les esprits, chaque e-vendeur a proposé cette semaine une Black Week, soit quelques promotions bien senties sur quelques produits limités afin de faire monter l'impatience mais aussi de vous permettre de commencer vos listes de cadeaux sans attendre la date officielle.

Ce week-end aucune raison de changer les bonnes habitudes et comme désormais de coutume nous vous proposons au saut du lit les meilleures offres disponibles ce jour et pour ce dimanche. Pas besoin non plus de tirer un trait sur votre grasse matinée, ces offres seront disponibles jusqu'à épuisement des stocks. Vous avez le temps (mais pas trop) de jeter un oeil à l'ensemble de ces produits avant de faire votre choix.