Pour le Black Friday, la solution de retouche photo en ligne Pixlr est en promo à moitié prix !

Pixlr est une solution efficace et complète pour retoucher rapidement et facilement vos images. Destinée à un large public, il n'est pas nécessaire d'être un expert en la matière pour manier le logiciel en ligne qui dispose d'une interface fluide et soignée.

Deux éditeurs sont mis à disposition de l'abonné : Pixlr X (Express) et Pixlr E (Editor). Le premier est vraiment très simple à utiliser et se chargera de toutes les menues retouches. Le second dispose d'un nombre d'outils plus important et plus précis, pour un travail sur l'image pointu qui vous permettra de réaliser exactement ce que vous avez en tête. Vous pourrez, par exemple, effectuer du détourage pour retirer l'arrière plan d'une photo en un seul clic grâce à un système utilisant l'IA ou encore vous lancer très facilement dans un montage photo.

Vous disposerez en outre de très nombreux stickers et icônes et d'une belle palette de textes décoratifs pour améliorer et donner plus de vie à vos images.