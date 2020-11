Notre sélection de produits français en promo avant le Black Friday à offrir pour Noël

Electro-Dépôt propose une enceinte tactile et connectée pour seulement 29,92 € ! Mix parfait entre une tablette connectée à votre logement et enceinte pour écouter de la musique, l’Archos Hello 7 vous permet de profiter d’une multitude de fonctions simples et pratiques. Elle affiche la météo, peut ajuster la température des radiateurs ou allumer la lumière du salon.

Vous allez pouvoir passer un appel vidéo directement avec sa caméra de 5 Mpixel intégrée et ses 4 micros, mais aussi animez vos soirées grâce à une multitude de jeux disponible sur le système Android 8.0 Oreo sur laquelle elle repose. Une tablette multimédia connectée pour moins de 30 €, ça ne se refuse pas !