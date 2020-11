6 bons plans high-tech à saisir pour Noël chez Cdiscount

Et avec cet ordinateur, vous avez l'assurance de faire plaisir à un fan de jeux vidéo. Car la machine possède notamment un écran Full HD de 15,6 pouces, un processeur Intel Core i5 de 9e génération, 8 Go de RAM et, surtout, une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti. De quoi offrir une expérience de jeu fluide sur une grande majorité de titres actuels, le tout via un PC de seulement 2,3 kg et de 24 mm d'épaisseur. Idéal pour jouer partout, même pendant les voyages.