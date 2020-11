Black Friday Week : les vrais bons plans high-tech disponibles ce jeudi

Il n'y a pas que les smartphones dans la vie. Vous pouvez aussi profiter du Black Friday pour faire de confortables économies et dans le même temps améliorer votre intérieur avec des objets connectés.

Nous pensons évidemment en premier lieu aux aspirateurs robot. Ces appareils, adoptés par des milliers de personnes chaque année, vous permettent de vous libérer du ménage quotidien. Il passe dans toute la maison à votre place et récupère les poussières mais aussi les miettes ou encore les petits détritus qui jonchent votre sol en quelques dizaines de minutes.

Equipés de capteurs laser ou de caméras pour les modèles les plus avancés, ils se déplacent avec aisance dans toute la maison et évitent les obstacles sur leur chemin pour une maison propre mais pas en désordre. Les différents constructeurs vous proposent des modèles à tous les prix qui partagent néanmoins une redoutable efficacité dans le nettoyage de votre résidence.

Les aspirateurs balai sont également bien représentés durant le Black Friday. Les différentes entreprises comme Dyson ne sont pas les dernières à proposer quelques remises sur leurs produits phares. Ces aspirateurs vous faciliteront le ménage et récupéreront toutes les poussières grâce à des moteurs surpuissants.

On peut aussi améliorer son quotidien en misant sur les objets connectés, ces petits appareils qui vous rendront un fier service tout au long de la journée.

Les enceintes connectées sont les appareils les plus populaires chez les utilisateurs. Qu'elles soient conçues par Google, Amazon ou par des constructeurs audio, elles vous permettent d'organiser votre journée et de ne rater aucun rendez-vous mais aussi d'obtenir des informations sur le trafic, la météo ou répondre à différentes questions en allant chercher la réponse sur le web. Et évidemment qui dit enceinte dit musique et là encore les enceintes connectées vous permettent d'accéder aux catalogues des différentes plateformes de streaming.

Les ampoules connectées sont aussi très interessantes pour vous lancer dans le monde de la domotique. Au lieu de traverser votre maison pour allumer ou éteindre les lumières de votre maison, vous pouvez réaliser ces actions sur votre smartphone ou par une commande vocale. Pratique également pour y voir plus clair lorsque vous rentrez chez vous. Philips Hue est le leader du secteur mais d'autres constructeurs vous proposeront également leurs solutions au meilleur prix durant le Black Friday.

Enfin les montres connectées et les trackers d'activité sont disponibles à tous les prix pour vous permettre de rester en forme, même durant le confinement. Ces petits coachs au poignet vous incitent à bouger plus du matin au soir et à faire du sport pour garder la santé. Plus que des gadgets, des compagnons incontournables pour une vie plus saine.