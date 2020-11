Idée cadeau Noël pas cher : le bracelet connecté Honor band 5 en promo

Cette montre a effectivement tout pour plaire, l'Honor Band 5 disposant d'un joli petit écran AMOLED de moins d'un pouce. L'interface se veut colorée et ultra-simple d'utilisation, toutes les fonctionnalités étant accessibles en quelques instants.

Et ces fonctionnalités sont très diversifiées. Suivi du sommeil, cardiofréquencemètre, assistant sportif (course, natation, cyclisme…), notifications des messages et des appels… Etanche jusqu'à 50 mètres, l'Honor Band 5 peut vous suivre partout et par tous les temps.