Bons plans de Noël : 7 offres à saisir chez Cdiscount avant le Black Friday

Les joueurs seront ravis de découvrir cet ordinateur portable signé Lenovo. En plus d'être vraiment abordable pour un modèle destiné aux gamers, il affiche des performances incroyables. Tout commence avec l'écran 15,6 pouces et sa définition Full HD. La configuration est efficace à l'aide du processeur Intel Core i5 9300H cadencé à 2,4 GHz. Il est épaulé par 8 Go de RAM et une mémoire interne de 512 Go via SSD. Mais celle qui fait des miracles, c'est surtout la carte graphique Nvidia GeForce GTX 1660 Ti. Tous les jeux récents tourneront à merveille sur votre nouvelle machine.