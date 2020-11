Black Friday Week : le TOP des promotions high-tech à saisir ce midi !

Même si on ne change pas de TV aussi souvent que de smartphone, le jour où il devient nécessaire de remplacer son écran, le choix se dirige de plus en plus vers une smart TV 4K. La fourchette de prix est très large en fonction de la taille et de la qualité de la dalle, mais une chose est sûre, si vous voulez faire une bonne affaire, c’est maintenant. Quelle soit à rétroéclairage LED ou de type OLED, les nouvelles smart TV vous offre une expérience totalement révolutionnaire entre une image très lumineuse et contrastée, une taille d’écran sans commune mesure et des services connectés inimaginables il y a encore 10 ans. Il est temps de passer à la nouvelle génération tout en profitant des réductions proposées.