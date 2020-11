Le bracelet connecté Xiaomi Mi Smart Band 5 à prix cassé chez Fnac

La Fnac est en première ligne avec cette bonne affaire qui permet d'économiser une dizaine d'euros sur le prix de départ. La livraison à domicile est gratuite et le retrait en magasin sous une heure via le "click and collect" est possible. Ce produit est satisfait ou remboursé et quatre mois d'abonnement à Deezer vous seront offerts. La garantie est valable pendant deux ans.

Ce bracelet connecté Xiaomi Mi Smart Band 5 est pourvu d'un écran Amoled de 1,1 pouce. L'interface est toujours aussi agréable à parcourir grâce au menu à étages lisible et cohérent. Toutes les données essentielles comme l'heure, le nombre de pas effectués, la date et le rythme cardiaque de l'utilisateur y sont affichées en permanence (et en couleur).

Ce modèle n'est pas non plus en reste sur le suivi d'activités en proposant ses services pour de nombreuses pratiques. C'est le cas pour la course à pied, la natation, le yoga, le vélo et la musculation.