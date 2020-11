Black Friday Week : le TOP des bons plans high-tech de ce lundi matin

Le moins que l'on puisse dire, c'est que cette édition du Black Friday est vraiment particulière. Avec les dernières décisions politiques sur le territoire français, il n'est pas forcément simple d'y voir clair. Nous vous proposons donc un petit rappel des dates importantes à retenir si vous voulez profiter des bons plans du Black Friday.

Cette année, le Black Friday a donc lieu sur une période plus large suite au décalage de la date du plus célèbre vendredi de l'année. La fameuse Black Week porte très mal son nom cette année puisqu'elle débute dès aujourd'hui et prendra fin le 3 décembre, veille du Black Friday. Cependant, gardez l'œil ouvert le 27 novembre, date initiale du Black Friday, car certains e-commerçants ne se sont pas prononcés sur un décalage de l'événement, et pourraient bien dégainer des offres spéciales ce jour-là.

Concernant le Cyber Monday, ce dernier semble conserver la date du 30 novembre et devrait être un jour très intense avec des milliers de promotions sur le high-tech.

Quoiqu'il en soit, Clubic sera sur le pont durant ces 15 jours de promotions pour vous faire profiter des bons plans et vous les partager tout au long de cette période.