Black Friday Amazon : SSD Samsung 860 EVO 1 To à 109,99€ au lieu de 149€

Un placement solide pour vos fichiers

Un SSD qui EVO le coup

Nous sommes en direct de chez Amazon pour la suite du Black Friday. Sur l'article qui concerne ce bon plan, vous pourrez bénéficier de la livraison gratuite en France métropolitaine. Le paiement en quatre fois est toujours présent. En choisissant cette méthode de règlement, vous devrez débourser 27,50€ par échéance sans aucun frais supplémentaires. En activant votre abonnement Amazon Prime, vous recevrez votre colis plus rapidement et bénéficierez d'un accès privilégié à des services comme Amazon Music et Prime Video. Cette fois, la garantie est valable pendant 5 ans et le site américain propose une assurance contre les pannes d'un an pour 9,49€.Le SSD Samsung 860 EVO est un modèle interne de 2.5 pouces doté d'une capacité de stockage atteignant 1 To. L'interface est en SATA 6.0 Go/s et compatible avec SATA 3 Go/s ainsi que SATA 1,5 Go/s. Vous pourrez l'utiliser pour stocker des jeux, des vidéos, des musiques et des fichiers personnels. Au niveau de ses performances, le SSD de la marque sud-coréenne peut atteindre jusqu'à 550 Mo/s en lecture séquentielle et 520 Mo/s en écriture séquentielle. La vitesse de transfert des données maximale est fixée à 550 Mo/s. Autant vous dire tout de suite que la rapidité sera de mise.En ce qui concerne la sécurité de vos données stockées sur ce périphérique, vous pouvez compter sur la présence du cryptage matériel AES 256-bit. Vos fichiers n'auront pas à craindre les agressions extérieures. Autre bon point, ce SSD est résistant aux chocs. Ainsi, il conservera toutes ses performances même s'il devait chuter. Sa température de fonctionnement est comprise entre 0 et 70 °c. Voilà pour les dernières informations au sujet de cet exemplaire.Ce SSD Samsung 860 EVO a convaincu des milliers d'utilisateurs par le passé et il devrait vous convaincre également. Ses capacités sont excellentes et sa construction est des plus solides. C'est le bon moment de l'acheter tant le rapport qualité / prix est exceptionnel à l'occasion du Black Friday 2019.