Black Friday 2019 Darty : écouteurs bluetooth Samsung Galaxy Buds à 119,99€ au lieu de 149,99€

Les Samsung Galaxy Buds en promo chez Darty

4 coloris au choix

La Team Clubic Bons Plans vous invite donc à vous diriger vers le site en ligne Darty pour faire une bonne affaire sur l'achat de Samsung Galaxy Buds. Ces écouteurs bluetooth bénéficient en effet d'une remise immédiate de 30 euros et le prix de ces accessoires passe ainsi à 119,99 euros (au lieu de 149,99 euros).Des frais de port étant appliqués à hauteur de 4,99 euros (minimum), il est préférable de privilégier le retrait des écouteurs en magasin Darty. Ce mode de livraison est gratuit.Les Samsung Galaxy Buds disposent d'une garantie de 2 ans et vous avez 15 jours pour changer d'avis.Les écouteurs du géant coréen du high-tech sont disponibles en quatre coloris au choix : noir, blanc, silver et jaune.Les Samsung Galaxy Buds sont des écouteurs intra-auriculaires sans fil embarquant la technologie Bluetooth 5.0. Ils ont 6 heures d'écoute en autonomie (+ 7 heures via le boîtier de charge inclus).Résistants aux éclaboussures et à la transpiration, les écouteurs possèdent des commandes et un microphone. Et le petit plus des écouteurs, c'est la détection automatique d'utilisation. Quand on les retire, la musique s'arrête et les écouteurs s'éteignent.