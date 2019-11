Black Friday 2019 : Barre de son TV Sonos Beam à 369€ au lieu de 449€ chez Amazon

Cinq amplificateurs, une immersion maximale



Le centre de toute votre musique !



La barre de son Sonos Beam représente le meilleur de ce que peut produire le fabricant américain, spécialisé dans les appareils audio. Son design tout d'abord est extrêmement compact et discret. L'objet, entièrement de noir vêtu, se fera une place de choix sur votre meuble TV. Vous pouvez également, si votre installation le permet, la fixer au mur avec le support prévu à cet effet (mais non inclus).L'appareil s'installe facilement dans votre salon et ses cinq amplificateurs intégrés vous apportent un son ample, qui couvre l'intégralité de la pièce et vous fait entendre tous les effets, les dialogues et la musique d'un film comme si vous étiez dans une salle de cinéma. Immersion garantie avec la Sonos Beam, qui en plus de ses qualités audio n'est pas qu'une simple enceinte pour votre TV.La Sonos Beam est une enceinte intelligente tout court. Elle accueille l'assistant vocal Alexa d'Amazon et peut répondre à toutes vos questions, comme le temps qu'il fera le week-end prochain, les dernières actualités ou encore lancer un morceau sur son service de streaming favori.Car la Sono Beam vous permettra également de diffuser de la musique dans toute votre pièce à vivre mais également dans toute votre maison. Produit Sonos oblige, il se connecte aux autres enceintes de la marque pour vous proposer un son multiroom et diffuser de la musique dans toute la maison.La Sonos Beam bénéficie d'une belle réduction chez Amazon, avec un prix de seulement 369€ au lieu de 449€ habituellement. Immergez vous pleinement dans tous vos films avec cette barre de son exceptionnelle en tous points !