Black Friday Amazon : Apple iPhone 11 à 752,37€ au lieu de 809€

Une réduction pour l'iPhone 11 à l'occasion du Cdiscount Black Friday

Apple, toujours un champion de la performance

Sur Amazon, l'iPhone 11 dans sa configuration 64 Go de mémoire interne et coloris noir est disponible au tarif de 752,37 euros. Il est normalement vendu au prix de 809 euros. Une belle promotion seulement quelques semaines après la sortie de l'appareil, alors qu'il est toujours très difficile de trouver des bons plans pour des mobiles d'Apple. La livraison est gratuite en France métropolitaine. Pas de soucis de garantie ou de suivi client, il s'agit d'un produit expédié et vendu par Amazon. Il est également possible de régler la somme en quatre versements sans frais.Un des points forts des iPhone est qu'Apple s'occupe lui-même du design de ses SoC et développe iOS. Cela permet au groupe américain d'avoir tous les outils en main pour optimiser aux petits oignons ses iPhone, qui n'ont ainsi pas besoin d'une fiche technique démentielle pour afficher de très solides performances. On retrouve tout de même une puissante puce A13 Bionic gravée via le procédé 7nm+, épaulée par 4 Go de RAM. La capacité de la batterie passe à 3110 mAh, en hausse par rapport à la série iPhone X. Avec en plus un SoC moins énergivore, l'autonomie de l'appareil gagne un réel boost bienvenu. Fini l'iPhone qui ne tient pas la journée d'utilisation. Le mobile est compatible recharge rapide 18W.On a aussi droit à un écran LCD IPS Liquid Retina de 6,1 pouces avec définition 1792 x 828 pixels (326 pixels par pouce), format 19,5:9 et ratio écran-corps de 79 %. On retrouve une grosse encoche, qui loge les capteurs photo et scanners 3D pour les selfies, mais surtout pour la reconnaissance faciale rapide et sécurisée Face ID. Pour la première fois, l'iPhone le moins cher de sa génération embarque un double capteur photo au dos. L'iPhone XR se contentait encore d'un unique module. Le capteur principal de capteur 12 MP et ouverture ƒ/1,8 est associé à un module ultra grand-angle de 12 MP et f/2,4.Si vous souhaitez en savoir plus sur l'iPhone 11, n'hésitez pas à consulter notre test complet de l'appareil . Parce qu'un ressenti est toujours plus précis que l'énumération de caractéristiques techniques.