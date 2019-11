Black Friday Amazon : Disque dur Seagate 8To Mac/PC/PS4/Xbox à 129,90€ au lieu de 209,99€

Stockez un maximum de données sans vous ruiner

Simplicité, efficacité et sécurité

Amazon est encore à la barre d'un nouveau bon plan pour célébrer cette semaine consacrée au Black Friday. Le géant américain reste fidèle à lui-même puisque la livraison est offerte si vous résidez en France métropolitaine. N'oublions pas non plus le paiement en quatre fois, soit 32,48€ par mensualité (sans frais), que vous pouvez sélectionner au moment de valider votre achat. Un abonnement Amazon Prime pourrait également vous être bien utile en ce moment. Il vous permettra de recevoir vos commandes sous un jour ouvré et d'accéder à d'autres avantages (Amazon Music, Prime Video...). La garantie constructeur sur cet article est valable pendant deux ans. Une assurance d'un an contre les pannes à 9,99€ est aussi proposée.En ce qui concerne ce disque dur externe de la marque Seagate, il embarque pas moins de 8 To de mémoire interne. Il est compatible avec la plupart des PC et des Mac du marché. Ce n'est pas tout puisque vous pourrez étendre le stockage de votre PS4 ou d'une Xbox One via ce modèle. Le transfert rapide des fichiers est garanti grâce à l'interface en USB 3.0. Pour vous donner une idée du taux de transfert maximal, sachez qu'il peut atteindre jusqu'à 400 Mo/s. Les fichiers les plus volumineux seront copiés en un rien de temps.Ce disque dur Seagate ne vous prendra pas la tête avec une installation compliquée. En effet, aucun logiciel n'est requis pour connecter ou paramétrer le disque. Il est uniquement nécessaire de le laisser brancher pour l'utiliser (c'est la moindre des choses). Sa taille assez imposante (il faut le dire) joue en sa faveur puisque ce design permet à l'appareil de résister à la plupart des chocs qu'il pourrait encaisser. Vos données seront constamment en sécurité et préservées des intrusions extérieures.Voilà une promotion qui vous permettra d'obtenir un objet pratique au quotidien. Le disque dur de Seagate a vraiment tout pour plaire et il ne vous décevra pas grâce à ses excellentes performances sur sa vitesse de transfert comme sur l'ouverture de vos fichiers.