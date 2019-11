Black Friday Amazon : PS4 Pro 1 To à 289,99€ au lieu de 399,99€

PlayStation 4 : Une offre PROmotionnelle à ne pas rater lors du Black Friday

De nombreuses heures de jeu devant vous

Nous restons chez Amazon pour cet énième bon plan en direct du "Vendredi Noir". Vous connaissez la chanson mais rappelons quelques modalités importantes autour de cette vente. La livraison à domicile est offerte pour les résidents situés en France métropolitaine et le paiement en quatre fois répond toujours présent. Il vous faudra débourser 74,13€ par mensualité avec ce règlement en plusieurs fois. Pour assurer la sécurité de votre console, le site américain spécialisé dans la vente en ligne vous propose une assurance contre les pannes Amazon Protect de 2 ans à 43,99€. À vous de choisir !Le pack en question renferme une PS4 Pro équipée d'un disque dur 1 To et une manette officielle Dualshock 4. Rappelons que cette console est capable de lire certains jeux compatibles en 4K (à condition d'utiliser une TV bénéficiant de cette même définition). La fonctionnalité HDR pourra aussi être activée histoire de renforcer le réalisme sur les éclairages. En jeu, les graphismes paraîtront plus détaillés et le framerate sera nettement amélioré en atteignant parfois les fameux 60 fps. Pour résumer, la PS4 Pro est la meilleure console de Sony à l'heure actuelle.Malheureusement, le bundle concerné par cette offre ne contient aucun jeu. Vous devrez donc vous en procurer séparément. Cependant, si vous ne pouvez pas vous permettra de dépenser plus, il est toujours possible de télécharger des démos et autres free-to-play gratuitement sur le PlayStation Store. C'est par exemple le cas de l'incontournable Fortnite. Sinon, nous avons réalisé une sélection des 10 meilleurs jeux de la PS4 . Vous pouvez la consulter pour savoir vers quel(s) titre(s) vous tourner. Uncharted 4, God of War, Horizon Zero Dawn et Marvel's Spider-Man sont immanquables !Vous savez tout au sujet de cette promotion. La PS4 Pro n'a jamais été aussi abordable alors il est grand temps de l'acheter. Une fois que la machine sera entre vos mains, vous serez prêt à accueillir les plus grosses sorties de 2020 comme Final Fantasy VII Remake, Cyberpunk 2077 et The Last of Us Part II.