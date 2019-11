Amazon : les bons plans officiels du Black Friday 2019 sont arrivés

Voir tous les bons plans du Black Friday 2019

Black Friday 2019 : les premiers bons plans officiels d'Amazon

Amazon prend de l'avance sur le Black Friday

La High-Tech à l'honneur pour ce Black Friday 2019

Pour profiter des bons plans Black Friday chez Amazon, il faudra être le plus rapide !

Pour accéder aux ventes flash et promotions chez les e-commerçants, cliquez sur les liens ci-dessous :Quand on parle de Black Friday, on pense forcément à Amazon. C'est bien normal, le e-commerçant étant le premier à avoir importé ce concept des Etats-Unis par nos vertes contrées et se positionne aujourd'hui comme le marchand le plus actif quand il s'agit de proposer des promotions. Nous avons regroupé les meilleures offres concoctées aujourd'hui par Amazon, et nous invitons à les consulter ci-dessous !Développez les possibilités offertes par vos appareils et faites l'acquisition d'accessoires vous permettant de réaliser les plus belles photos possible avec votre réflex ou votre smartphone.Troquez votre antique appareil contre l'un des tous derniers réflex ou hybride signés Lumix et Nikon, deux noms incontournables du secteur de la photo.« Je rêvais d'un autre monde »...et bien désormais vous pouvez vous y aventurer grâce aux casques Oculus Rift. De nouvelles expériences s'offrent à vous et à prix très réduit !C'est la PS4 de Sony qui est ici à l'honneur avec différents packs qui incluent plusieurs jeux parmi les plus récents, comme Fifa 20 ou Fortnite. Découvrez les vite et à tous petits prix.Emportez tous vos livres favoris dans une petite tablette portable !Surveillez votre forme tout en restant connecté avec une smartwatch. Ce système qui s'attache au poignet vous donne l'heure et bien plus encore pour garder une santé de fer et marcher en permanence.Pilotez du bout du doigt vos différents équipement grâce à cette sélection spéciale domotique. Ces appareils vont vous faire gagner un temps précieux !PC pour la maison ou appareil pour le jeu vidéo, les bons plans PC portable d'Amazon s'adressent à tous les publics. Renouvelez votre équipement sans vous ruiner grâce à cette sélection !Ne laissez plus passer un seul détail avec ces moniteurs de très grande qualité signés Samsung, Dell ou encore Asus.Que serait un bon ordinateur sans des accessoires de qualité ? Rien, mais pas la peine de vous ruiner avec notre sélection Black Friday consacrée aux périphériques.Conservez tous vos documents à l'abri avec ces disques durs conçus par les plus grandes marques de leur secteur. Vos données sont à l'abri, et cela ne vous coutera pas grand chose !Les derniers téléphones sont à l'honneur dans cette sélection consacrée à la téléphonie. Huawei ou Microsoft, à vous de choisir l'appareil le plus à-même de vous assister efficacement dans votre journée.Ecouteurs ou casque audio, à vous de choisir la meilleure manière d'écouter vos albums préférés. On est surs d'une chose : vous allez gagner de l'argent en plus de faire plaisir à vos oreilles !Amazon vous propose des remises sur les stick Fire TV ! Profitez de vos films et séries, presque comme au cinéma !Cette année, Amazon n'a pas attendu le vendredi noir pour déclencher les hostilités et proposer ses premières promotions pour le Black Friday. Pourquoi le géant du e-commerce a t-il décidé de prendre un peu d'avance et de lancer ses offres les plus exceptionnelles plusieurs jours avant la date tant attendue ?Cela tient en deux raisons. D'une part, Amazon n'est pas tenu, comme aux Etats-Unis de respecter un calendrier précis. Pour briller dans les dîners, nous vous rappelons que le Black Friday se déroule le vendredi juste après Thanksgiving et marque pour bon nombre d'Américains le début de la période faste et coûteuse des achats de Noël. Ces promotions permettent à de nombreuses familles de ne pas exploser leur budget tout en pouvant acheter des cadeaux de fin d'année de qualité et de marque. Cela fait tout autant plaisir aux clients qu'aux commerçants qui peuvent ainsi renflouer leurs comptes sur une seule journée, avec un afflux massif de clients qui, en ligne ou en boutique, prennent d'assaut leurs rayonnages à la recherche de la bonne affaire.En France, le Black Friday n'est qu'une simple opération commerciale, certes exceptionnelle, mais pas attachée à une fête aussi importante que Thanksgiving. Les commerçants peuvent donc commencer les promotions à leur guise, de la même manière que les supermarchés et magasins de jouets passent à l'heure de Noël à partir d'octobre de chaque année.De plus, Amazon est pris de court par bon nombre de plateformes françaises, qui se fichent éperdument de respecter la date symbolique du Black Friday. C'est l'esprit français d'aller contre l'ordre établi et tout américain qu'il soit, Amazon ne peut pas se risquer de perdre une clientèle aussi nombreuse que précieuse et s'est désormais adaptée au Black Friday à la française et ses dates très particulières. Tant pis pour le symbole, tant mieux pour les clients !Cette année 2019 sera la grande année de la high-tech. Si tous ces produits sont désormais bien ancrés dans nos habitudes de consommation, ils restent pour la plupart très chers et ne s'accordent pas avec toutes les bourses. On aurait bien envie de se faire plaisir avec le dernier PC gaming ou le smartphone à la mode mais la vie réserve ses priorités et le high-tech n'en fait souvent pas partie.Réjouissez-vous donc puisque Amazon a décidé de mettre l'électronique au coeur de ce Black Friday. Téléphones dernier cri, téléviseurs, objets connectées, pas un seul de ces univers high-tech ne passera sous le radar du Black Friday version Amazon.La sélection proposée par le vendeur en ligne comprend donc des smartphones milieu de gamme à des prix défiant toute concurrence comme les derniers modèles autrefois inaccessibles à beaucoup de monde et qui voient leur prix chuter de trois étages avec parfois plusieurs centaines d'euros d'économies. iPhone, Galaxy S ou encore Huawei P30, ces magnifiques téléphones sont désormais accessibles à tous et vous pourrez bientôt en profiter dans votre vie quotidienne.Et quoi de mieux, après une journée de travail difficile, que de se prélasser devant la TV. Un bon film, une série haletante mérite un écran de haute qualité et votre modèle a peut-être quelques années de trop au compteur. Bref, il faut le remplacer d'urgence. C'est là qu'Amazon rentre en jeu pour vous proposer de superbes et larges dalles à la colorimétrie de premier plan, et au contraste presque infini. Blu-Ray ou TNT, vous verrez la différence au premier coup d'oeil.Et si vous profitiez de ce temps libre pour jouer seul, en ligne ou entre amis ? Là encore, Amazon vous propose les derniers packs de consoles de dernière génération à prix cassés, et tous les derniers jeux du moment. Que vous soyez plus PS4, Xbox ou encore Switch, il y en a pour tous les goûts et toutes les bourses.Et ces trois exemples ne sont qu'un avant-goût de ce que vous propose le Black Friday 2019, version Amazon. Ordinateurs portables, périphériques PC ou Mac ou encore disques de stockage en passant par l'univers de la domotique, le vendeur en ligne cible tous les domaines de la high-tech ou du multimédia et vous propose de très bonnes affaires. C'est le moment de se faire plaisir à petit prix.En effet, aussi gros soit Amazon, aussi énormes soient ces entrepôts, le vendeur ne peut pas rivaliser face à la demande de plus en plus grandissante des clients du Black Friday. Les stocks de chaque promotion sont malheureusement limités, et il vous faudra faire preuve de vitesse pour réussir à mettre la main sur le produit que vous désirez.Vous voyez aujourd'hui, par exemple dans notre sélection, un produit qui vous fait de l'oeil. Notre conseil : ne réfléchissez pas trop. Quelques minutes peuvent suffire pour voir les stocks fondre comme neige au soleil et votre Black Friday ne sera que déception.Nous pensons tout naturellement aux smartphones, qui sont la catégorie la plus prisée par les consommateurs, notamment les modèles les plus haut de gamme comme les iPhone. Les promotions de Black Friday sont parfois si spectaculaires, si impressionnantes qu'elles sont littéralement prises d'assaut, le site ayant parfois du mal à suivre la cadence.Que faire si le produit de vos rêves n'est plus disponible ? Ne désespérez pas trop vite. Il est assez fréquent que les articles reviennent en stock après quelques heures ou quelques jours, le temps pour Amazon de se refournir chez ses fournisseurs. Nous vous invitons donc à revenir fréquemment sur Amazon, et par la même occasion sur Clubic, pour savoir si les stocks sont de retour et encore mieux, si Amazon n'a pas des promotions encore plus folles sur le produit que vous convoitez !Sinon, vous pouvez également chercher une alternative. Le Black Friday c'est littéralement des milliers de produits disponibles sur Amazon, dans tous les secteurs. Si l'aspirateur robot que vous désirez n'est plus en stock, il y en a plein d'autres, tout aussi efficaces et performants, et peut-être même moins chers qui vous attendent. Dénichez le bon plan le plus proche de vos attentes et obtenez tout de même l'appareil high-tech qui répondra à vos besoins, à vos envies, ou les deux à la fois.Vous êtes désormais parés pour le Black Friday 2019 Amazon. Découvrez vite toutes les promotions disponibles sur la plateforme e-commerce et faites vitre votre choix !