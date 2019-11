Black Friday Fnac : Disque SSD externe PNY Pro Elite 1 To à 109,99€ via ODR

Black Friday : 30 euros remboursés par PNY pour les fêtes de fin d'année

Un SSD externe compatible Windows et Mac OS X

Il faudra donc se rendre sur le site de la Fnac pour acquérir en promotion le SSD externe PNY Pro Elite d'une capacité de 1 To. Alors qu'il est vendu normalement à 139,99€, le disque voit son prix baisser à 109,99€ ; soit une remise de 30 euros via une offre de remboursement. Des frais de port étant appliqués à 2,99 euros, il est nécessaire de retirer gratuitement le produit en magasin Fnac.Tout achat du SSD externe doit être effectué avant le 31 décembre 2019 inclus mais le dossier de remboursement doit être rempli et envoyé avant le 28 janvier 2020. Si le dossier respecte toutes les conditions de l'offre (à consulter ici ), l'acheteur recevra son remboursement dans un délai de 8 semaines environ après validation du dossier.Équipé d'un boîtier en aluminium durable et ultra-compact, le PNY Pro Elite est un SSD externe qui dispose de vitesses de lecture jusqu'à 890 Mo/s (880 Mo/s en écriture) et d'une connectivité USB 3.1 Gen 2, rétrocompatible avec USB 3.1 Gen1, USB 3.0 et USB 2.0.Compatible avec les systèmes d'exploitation Windows (XP minimum) et Mac OS X, le SSD externe est livré avec un câble USB Type-C à C et un câble USB Type-C à A, directement dans la boîte.