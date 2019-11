Black Friday Amazon : SSD interne de Sandisk 480 Go SATA à 48,99€ au lieu de 59,99€

Plus de place sans se ruiner avec ce SSD Sandisk

Aussi performant que robuste

C'est donc le géant américain Amazon qui est à l'origine de cette réduction assez intéressante. Nous allons rapidement passer sur les modalités puisque vous devez uniquement savoir que la livraison à domicile est gratuite. Vous pouvez aussi choisir de récupérer la commande à un point retrait. Enfin, sachez que la garantie fabricant est valable pendant 3 ans. De quoi être couvert sur le long terme si jamais l'appareil devait être victime d'un dysfonctionnement. Maintenant, évoquons les spécificités techniques du produit.Le SSD estampillé SanDisk est un modèle interne doté d'une interface SATA 6.0 Gb/s. En ce qui concerne l'espace de stockage disponible, vous pouvez compter sur la présence de 480 Go pour accueillir des fichiers comme des films, des jeux et des logiciels. Bien entendu, l'avantage d'un tel disque vient du fait qu'il boostera durablement la vitesse d'allumage de votre PC. Cerise sur le gâteau, ce SSD se révèle être vingt fois plus performant qu'un disque dur classique. Ainsi, la vitesse de lecture séquentielle peut atteindre jusqu'à 535 Mo/s contre 445 Mo/s en écriture.Précisons également que la vitesse de transfert de données monte jusqu'à 750 Mo/s. Ce SSD est aussi facile à utiliser puisque la configuration peut être faite en un clin d'œil grâce aux instructions claires données par SanDisk. La conception de ce modèle est des plus durables puisqu'elle peut encaisser des chocs et des vibrations sans broncher. Vos fichiers seront donc constamment en sécurité. Enfin, précisons que le SSD chauffe peu, ce qui vous permettra de consommer moins d'énergie et d'impacter plus faiblement l'autonomie d'un ordinateur portable.Bref, vous l'avez compris, ce SSD SanDisk interne de 480 Go peut améliorer les capacités de votre ordinateur tout en boostant son espace de stockage. Une bonne affaire à ne pas manquer pour ce Black Friday 2019.