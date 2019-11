Black Friday Amazon : Manette Microsoft Xbox One sans fil à 39,99€ au lieu de 59,99€

Black Friday : 20 € de réduction sur la manette Xbox chez Amazon

Une manette parfaite pour PC et Xbox One

Les promotions dans le cadre du Black Friday affluent, et notamment sur Amazon. Elles ne sont pas toutes forcément alléchantes, mais l'équipe Clubic Bons Plans fait le tri pour n'en retenir que le meilleur et vous présenter les offres qui vous feront faire de belles économies.Initialement cédée contre 59,99 euros, cette manette Xbox One voit son prix descendre de 20 € ; une petite somme certes mais qui représente tout de même plus de 33 % du prix initial. Notons par ailleurs que si l'on rajoute la livraison gratuite, ainsi qu'en 1 jour ouvré si vous disposez d'Amazon Prime, vous faites une belle affaire !Fonctionnant aussi bien avec son câble (d'une longueur de 2.70 mètres) que grâce au Bluetooth, cette manette remplira parfaitement son rôle pour jouer sur PC ou Xbox One. Inutile d'en faire l'éloge, si vous êtes joueurs alors vous savez pertinemment que Microsoft ne lésine pas sur la qualité de ses manettes !Notons toutefois que si cette manette se connecte facilement grâce au Bluetooth, Microsoft ne fournit pas d'option de connexion supplémentaire, l'adaptateur wireless permettant de connecter jusqu'à 8 manettes différentes n'est pas inclus dans cette offre.Enfin, ce que l'on apprécie particulièrement avec ce modèle, c'est d'y trouver une trappe pour les piles ! Elle laisse en effet la possibilité d'utiliser des piles rechargeables, donc de faire des économies, promet une longévité accrue, et permet en outre de retirer les piles et gagner en légèreté lorsqu'on l'utilise avec son câble.En résumé, un super bon plan avec une manette dont la réputation n'est plus à faire, la possibilité de l'utiliser en Bluetooth, et le tout pour seulement 39.99 € !