Black Friday Amazon, Cdiscount : le TOP des bons plans en direct avec Clubic !

Black Friday : suivez en direct les meilleurs bons plans

20h34 - Carte microSDXC SanDisk 128 Go pour Nintendo Switch à 23,99€ au lieu de 56,99€

19h57 - Elgato Stream Deck à 99,99€ au lieu de 149,95€

19h47 - Apple AirPods 2 à prix cassé chez Cdiscount

19h28 - Ecran PC Samsung 32" 4K Ultra HD (écran plat) à moins 33%

19h07 - Enceinte Harman Kardon Allure à 99,99€ au lieu de 279€

19h01 - HyperX Casque gaming Cloud II à moins 30%

18h49 - Samsung Galaxy Buds écouteurs sans fil à 119,99€ au lieu de 149,99€

18h32 - iRobot Roomba 671 à moins 43%

18h25 - Déstockage sur le Xiaomi Redmi Note 8 chez Amazon

18h13 - Montre GPS Garmin Forerunner 735XT à moins 40%

17h48 - 📢 Breaking News : Amazon pourrait sortir les premiers bons plans du Black Friday dès 18h !

17h30 - Casque Bose Quiet Confort II à 228,99€

17h27 - Xiaomi Redmi Note 7 64 Go bleu neptune à 157,77€

17h21 - Amazon Fire TV Stick 4K Ultra HD à 39,99€

17h12 - PS4 500 Go Noire à 199,99€

Black Friday : pourquoi un "Live Black Friday" sur Clubic ?

Le Black Friday est enfin là ! Après de longues journées d'attente, vous pourrez bientôt profiter des promos imbattables chez Amazon, Cdisoucnt, Fnac, Darty ou encore Rakuten sur les produits les plus convoités. Mais pour avoir une chance de toucher le gros lot, il va falloir être réactif. C'est pourquoi cette année, Clubic a décidé de mettre en place un 'Live Black Friday". Le principe est simple, vous partager en temps réel les dernières offres et surtout les plus intéressantes.Retrouvez les meilleurs bons plans du Black Friday :C'est parti pour le Black Friday. Installez-vous confortablement devant votre ordinateur et restez connecté avec Clubic pour ce "Live Black Friday". Minute après minute, nous allons vous partager les meilleures promotions du moment, pour que vous soyez sur de rien rater !Besoin de plus de stockage pour votre Nintendo Switch ? Cette carte microSDXC SanDisk est à prix choc chez Amazon ce soir !Avis aux streamers en herbe, Amazon vient de lancer une belle promotion sur le Stream Deck de chez Elgato. Son prix vient de chuter à 99,99€ !Cette fois-ci, c'est le site de vente en ligne bordelais Cdiscount qui lance une très belle offre sur les Airpods 2 à seulement 129,99€. Attention à la rupture de stock...Voici une nouvelle offre venue tout droit de chez Amazon. Un écran PC Samsung 32 pouces 4K ultra HD à 399,99€ au lieu de 599€.Voici une nouvelle offre irrésistible chez Amazon avec l'enceinte Harman Kardon Allure avec Amazon Alexa intégré à 99,99€ soit 64% de réduction !Les gamers ne sont pas en reste pour ce Black Friday avec une nouvelle offrre Amazon sur le casque HyperX Cloud II à seulement 69,99€.Raffiné et compact, les écouteurs Galaxy Buds conçus par Samsung sont une excellente alternative aux Airpods. Ils sont actuellement en promo chez Amazon à moins de 120€.Vous en avez assez de la corvée d'aspirateur ? Cet aspirateur robot pourrait bien devenir votre meilleur ami. L"aspirateur iRobot Roomba 671 est disponible chez Amazon à 199€ au lieu de 349€.Offrant de base un excellent rapport/qualité prix, le Xiaomi Redmi Note 8 est actuellement "bradé" chez Amazon à moins de 165€.Première offre immanquable de la soirée, cette montre GPS Garmin habituellement à 299,99€ est proposée ce soir à 179€ seulement.Le géant américain du commerce pourrait bien lancer les premières promotions officielles du Black Friday dès ce soir 18h ! Soyez attentif...Le casque sans fil QuietComfort II, véritable référence dans la technologie de réduction de bruit est à prix cassé en ce moment chez Rakuten.Le Xiaomi Redmi Note 7 est probablement le smartphone avec le meilleur rapport qualité/prix. Pour le Black Friday il s'affiche à un prix toujours plus bas. Il est disponible en ce moment à mois de 160€ chez Amazon.Le plus puissant des sticks lecteurs multimedia en streaming, avec une nouvelle conception d'antenne Wi-Fi, optimisée pour le streaming 4K Ultra HD.Cdiscount propose en ce moment même une très belle promotion sur la PS4 500 Go à seulement 199,99€.Chaque année, le Black Friday est l'événement e-commerce le plus célèbre. Des milliers d'offres pleuvent sur les sites de vente en ligne des plus grands e-commerçants. Il n'est pas toujours simple de faire le tri entre les vraies bonnes affaires et les bons plans parfois douteux. Aussi, étant donné les stocks bien souvent limités, il n'est pas rare de voir un produit en rupture seulement quelques minutes après avoir été mis en ligne. Votre réactivité est alors mise à rude épreuve.C'est pour ces raisons que cette année, Clubic met en place un direct spécial Black Friday pour vous partager les meilleurs bons plans en temps réel. Nous vous partageons en continu toutes les offres qui valent le détour et surtout les dernières promotions sorties. Impossible de rater un bon plan grâce à ce live. Alors restez connectés !Sachez que cette page sera automatiquement mise à jour pour vous proposer les derniers prix. Bon shopping et bon live à tous !