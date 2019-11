Black Friday 2019 Cdiscount : un PC portable HP, Office 365, une Xbox et 3 jeux pour moins de 280€

HP et Xbox s'associent

Jouez sans vous encombrer

Retrouvez tous les bons plans Cdiscount pour leC'est le site bordelais Cdiscount qui est en change de la commercialisation de ce beau bundle. La livraison à domicile est gratuite et le paiement en quatre fois (soit 71,67€ au moment de l'achat puis 71,66€ par mensualité) sont à l'ordre du jour. Les adhérents Cdiscount à volonté peuvent recevoir leur commande sous un jour ouvré. Vous pouvez activer l'essai gratuit ou bien payer 29€ pour votre première année à tout moment. L'enseigne propose au passage une garantie panne + vol de deux ans à 34,99€ et de quatre ans à 44,99€.Tout d'abord, commençons par l' ordinateur portable HP. Il possède un écran HD (1366 x 768 pixels) avec une diagonale de 14 pouces (environ 35,5 centimètres). Ce modèle embarque 4 Go de RAM et une petite mémoire interne de 32 Go. Le système d'exploitation est un Windows 10 Home in S mode. Ce PC est également accompagné de la suite Office 365. Avec cet ordinateur, vous pourrez tranquillement naviguer sur internet, écrire et regarder des vidéos. Cependant, nous devons bien admettre qu'il n'est pas taillé pour les jeux vidéo. Fort heureusement, Cdiscount a pensé à tout...Une console Xbox One S All Digital avec un disque dur 1 To est de la partie. Rappelons que cette version de la machine de Microsoft n'est pas équipée d'un lecteur Blu-ray 4K. Ainsi, vous devrez impérativement acheter vos jeux en dématérialisé depuis le Store de la marque américaine. Une connexion interne robuste est vivement recommandée pour télécharger les titres que vous vous procurerez. Les jeux Minecraft, Sea of Thieves et Fortnite sont offerts dans ce pack sous la forme de codes à utiliser. La console est garantie pendant deux ans.Avec ce pack, vous aurez tout le nécessaire pour vous divertir et travailler en cette fin d'année. L'ordinateur HP est taillé pour la bureautique et la Xbox One S All Digital a ce qu'il faut pour vous occuper pendant de longues heures. Une offre aussi inattendue que généreuse.