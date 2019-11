Black Friday 2019 Amazon : PC portable Acer 15.6" Intel Core i3, 256Go SSD à 359€ au lieu de 499€

Black Friday Week : 28% de remise sur le Acer Aspire 3

Les principales caractéristiques du Acer Aspire 3

Si vous cherchez un PC portable de 15,6 pouces à moins de 360 euros, alors le Acer Aspire 3 risque fortement de vous intéresser.En effet, pour la Black Friday Week d'Amazon, il fait l'objet d'une remise immédiate de 28%. Affiché à 449 euros, l'ordinateur portable voit son prix baisser à 359 euros. Les frais de port sont bien évidemment offerts pour une livraison à domicile puisqu'il s'agit d'un d'achat dont le montant est supérieur à 25 euros. Et pour information, les clients Amazon ont l'occasion de payer le PC portable en 4 fois sans frais (4 mensualités de 89,75 euros chacune).Retrouvez tous les bons plans Amazon pour leLe Acer Aspire 3 (référence 315-54K-32JR) est un PC portable qui est équipé d'un écran HD de 15,6 pouces (avec une résolution de 1366 x 768 pixels), d'un processeur Intel core I3-7020U (2 cœurs), d'une carte graphique Intel UHD Graphics 620 de 4 Go de RAM et d'un SSD de 256 Go ; le tout tournant sous Windows 10.En ce qui concerne la connectique, l'appareil dispose de 2 ports USB 2.0 et d'un port USB 3.0.