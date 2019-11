Black Friday 2019 Cdiscount : casque Bluetooth Bose QuietComfort 35 II à moins de 235€

Le casque Bose QC 35 II plus abordable que jamais

Bose QC 35 II : un casque Bluetooth d'exception

Retrouvez tous les bons plans Cdiscount pour leBien qu'il commence à se faire vieux, le Bose QuietComfort 35 II reste l'un des meilleurs casques Bluetooth jamais conçus par la célèbre marque américaine. Commercialisé en temps normal à 289€, on le trouve cependant à 234.95€ chez Cdiscount , soit une économie non négligeable de plus de 50€.Cette offre n'est valable que pour le Black Friday, nous vous recommandons d'en profiter au plus vite avant que les prix ne remontent la semaine prochaine. Au besoin, cet achat peut être réglé en quatre fois. Notez que cette solution impose toutefois des frais supplémentaires qui s'élèvent à presque 7€.Rares sont les casques audio à atteindre le niveau du Bose QC 35 II. Ce petit bijou de technologie embarque l'une des meilleures puces à annulation des bruits ambiants du marché. Vous pouvez ainsi profiter de votre musique en tout confort. Avec sa signature unique, le casque sans-fil de Bose est un vrai régal pour les oreilles.On apprécie son confort de tous les instants et sa simplicité d'emploi. Si votre smartphone est équipé du NFC, un simple effleurement suffit pour établir la connexion et profiter immédiatement de votre musique préférée. La batterie intégrée assure au QC 35 II une belle autonomie de 20h environ. Au besoin, une prise casque 3.5 mm est aussi intégrée afin d'écouter vos morceaux préférés même si le casque n'a plus de jus.Confortable, endurant et efficace en toutes circonstances, le Bose QuietComfort 35 II est une vraie petite bombe pour les mélomanes amateurs de mobilité !