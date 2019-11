Black Friday 2019 Amazon : Smartphone Huawei P Smart à 158,30€ seulement

Une façon intelligente d'économiser

Un champion de l'autonomie

Retrouvez tous les bons plans Amazon pour leDirection Amazon pour cette réduction plutôt sympathique. Comme toujours sur le site américain, la livraison est gratuite en France métropolitaine et le paiement en quatre fois est disponible. Attention car il ne reste plus que quelques pièces en stock. La garantie constructeur est valable pendant deux ans. Amazon propose aussi deux ans d'assurance dommage accidentel pour 50,64€ supplémentaires. Maintenant, vérifions ce que le smartphone a dans le ventre.Le Huawei P Smart 2019 est doté d'un écran LDC de 6,21 pouces avec une définition atteignant 2340 x 1080 pixels. Le rendu est tout simplement parfait. Côté processeur, c'est un Kirin 710 qui est de la partie. Il est épaulé par 3 Go de RAM et une mémoire interne de 64 Go (avec possibilité d'extension via une carte microSD). Cette configuration ne vous permettra peut-être pas de faire tourner les jeux les plus gourmands en ressources avec une fluidité optimale mais vous n'obtiendrez aucun ralentissement sur l'interface et sur les applications. Deux ports nano SIM sont également présents.Passons rapidement sur la partie réservée aux photos puisque le Huawei P Smart 2019 embarque deux capteurs 13 mégapixels et 2 mégapixels à l'arrière. En frontal, c'est un capteur 8 mégapixels qui a été associé au smartphone. Évoquons tout de suite l'autonomie offerte par la batterie d'une capacité de 3400 mAh. Ainsi, vous pourrez utiliser votre mobile pendant plus d'une journée et demi avant de passer par la case recharge. C'est un très bon score pour un modèle aussi abordable. Enfin, un capteur d'empreintes digitales est de la partie.Ce Huawei P Smart 2019 est idéal pour les utilisateurs qui ne sont pas forcément focalisés sur la dimension multimédia d'un smartphone. Il profite d'un design réussi, de performances très convaincantes, d'un bel écran et d'une autonomie très importante. Le rapport qualité / prix est irréprochable.